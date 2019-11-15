США могут остаться один на один с вопросом репатриации боевиков ИГ, считает эксперт

Москва, 15 ноября. Курдские боевики, действующие исключительно по указанию США, во время проведения в Сирии антитеррористической операции массово выпускали террористов ИГ1 (запрещена в РФ) из тюрем, поэтому сложно сказать, откликнутся ли теперь страны на призыв Вашингтона к сотрудничеству с SDF в вопросе репатриации боевиков. Такое мнение выразил член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

Напомним, ранее координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс заявил, что страны должны напрямую работать с курдскими «Силами демократической Сирии» (SDF) в вопросе репатриации боевиков. Он подчеркнул, что Америка не намерена решать проблему с террористами ИГ (запрещена в РФ) за других.

Как сказал Сейлс, иностранные государства обязаны сами исполнить свои обязанности как по репатриации и уголовному преследованию пленных боевиков, зарегистрированных в них, так и по обеспечению реабилитации и реинтеграции невиновных.

Стоит отметить, что после начала в Сирии турецкой антитеррористической операции «Источник мира»курдские бандформирования собственноручно массово освобождали из своих тюрем членов и сторонников ИГ, и этот факт вполне дает право скептически относиться к призывам США сотрудничать с курдами-экстремистами.

«Курдские боевики поступают так по указанию тех, кто обеспечивает их деятельность. Мы понимаем, что любая деятельность, которую осуществляют курды, без внешней поддержки невозможна. Они выполнят ту задачу, которую им поставили хозяева», — объяснил Соколов «Слову и делу» .

США фактически предлагают другим государствам сотрудничество с курдскими бандформированиями, которые являются террористами, причем об этом известно во всем мире, отмечает политолог, поэтому сложно сказать, последует ли кто-то совету Америки.

«Ситуация на Ближнем Востоке в целом, и в отношении курдов в частности, сейчас резко изменилась. Надо понимать, что сломался генеральный план Соединенных Штатов, который они проводили в этом регионе мира. Они будут выбирать новый план действий, и от него зависит, что они будут требовать от других стран, которые с ними союзничают, либо им подчиняются», — подытожил Соколов.

Напомним, с 9 по 22 октября турецкие ВС в Сирии совместно с Сирийской арабской армией (САА) проводили военную контртеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Операция проводилась с целью пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек.

Во время операции курдские боевики начали массово освобождать из заключения членов ИГ. В частности целые группы боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) и члены их семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирии, который находился под контролем SDF. Курды выпустили из тюрем 750 боевиков ИГ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.