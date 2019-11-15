Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил 11 человек на место

55
0 Оставить комментарий

Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил 11 человек на место

Москва, 15 ноября. Более 91 тыс. человек из 233 тыс. были допущены к участию в дистанционном тестировании конкурса управленцев «Лидеры России», сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров. На второй блок тестов попадут только 20 тыс. человек.

Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. На этом этапе конкурса участникам предстояло пройти тесты интеллектуальных способностей, общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости. 

По итогам первого блока тестов дистанционного этапа ко второму туру тестов будут допущены 20 тыс. человек. Среди них будут и участники специализаций конкурса, и участники общего трека. 

Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил 11 человек на место

Организаторы конкурса направят 15-16 ноября участникам в личные кабинеты подробные отчеты с результатами всех тестов и рекомендации по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания. 

«Такой отчет – хороший инструмент в работе над собой. Следование рекомендациям поможет усилить качества, находящиеся уже на высоком уровне, а также позволит развить то, что пока находится на недостаточном уровне», – подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Второй блок тестирования начнется 19 ноября, он состоит из трех частей: теста управленческого потенциала, нового теста по оценке управленческой готовности  и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Результаты тестирования опубликуют 12-13 декабря. 

infox - new
Источник: Пресс-служба конкурса «Лидеры России»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров