Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил 11 человек на место

Москва, 15 ноября. Более 91 тыс. человек из 233 тыс. были допущены к участию в дистанционном тестировании конкурса управленцев «Лидеры России», сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров. На второй блок тестов попадут только 20 тыс. человек.

Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. На этом этапе конкурса участникам предстояло пройти тесты интеллектуальных способностей, общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости.

По итогам первого блока тестов дистанционного этапа ко второму туру тестов будут допущены 20 тыс. человек. Среди них будут и участники специализаций конкурса, и участники общего трека.

Организаторы конкурса направят 15-16 ноября участникам в личные кабинеты подробные отчеты с результатами всех тестов и рекомендации по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания.

«Такой отчет – хороший инструмент в работе над собой. Следование рекомендациям поможет усилить качества, находящиеся уже на высоком уровне, а также позволит развить то, что пока находится на недостаточном уровне», – подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Второй блок тестирования начнется 19 ноября, он состоит из трех частей: теста управленческого потенциала, нового теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии». Результаты тестирования опубликуют 12-13 декабря.