Глава медиагруппы «Патриот» Столярчук с иронией отреагировал на обвинения в клевете от Вишневского

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук высмеял депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского, считающего себя жертвой «коварного политического заговора» и обвиняющего СМИ в организации травли.

Депутат Закосбрания Борис Вишневский 14 ноября подал заявление о клевете в УМВД Приморского района в отношении главы медиагруппы «Патриот». По мнению парламентария, обвинения в том, что он как преподаватель политологии в ГРПУ имени Герцена, домогается студенток — намеренно распространяемая ложь. Вишневский уверен, что неким силам неугодна его политическая позиция и деятельность в Петербурге. По этой причине в СМИ была организована клеветническая травля.

Николай Столярчук с мнением Вишневского не согласился. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава медиагруппы «Патриот» разместил ироничную запись, высмеивающую паранойю депутата и агрессию его однопартийцев из «Яблока».

«Маразм крепчает, вчера Борис Вишневский обвинил «лично меня» в организации «травли» против него, я не знал, что на такое способен», — написал Столярчук.

Глава медиагруппы также дал понять, что в сложившейся ситуации готов героически идти до конца, отстаивая правду и свое имя. Угрозы со стороны «яблочников» ему не страшны.

«Сюжет: «доктор стло» ехал в метро и высматривал притаившихся по углам «отцов яблочной демократии», которые грозились ему «набить морду»:)», — пошутил Столярчук.

Напомним, дискуссии вокруг личности Бориса Вишневского начались после появления в СМИ материалов, указывающих на то, что депутат ЗакСа домогается студенток РГПУ имени Герцена, где сам и преподает. Аморальная история стала достоянием общественности после публикации редакциями Nation News и ФАН писем бывших учениц указанного университета. По словам авторов писем, они стали жертвами харассмента со стороны Вишневского, который приставал к ним и склонял к половой связи.

Ранее адвокат главы медиагруппы «Патриот» Татьяна Квасникова комментировала факт подачи Вишневским заявления о клевете в УМВД Приморского района. По ее словам, дело может обернуться против самого депутата — Столярчук будет готов подать встречное заявление по статье 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос». В таком случае Вишневский сам будет привлечен к уголовной ответственности.