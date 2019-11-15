Рада разработает закон об особом статусе Донбасса после встречи «нормандской четверки»

Киев, 15 ноября. Верховная рада Украины начнет работу над законопроектом об особом статусе Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, парламентариям необходимо понимать, какой результат принесет встреча в «нормандском формате», чтобы работать над изменениями в уже существующей нормативной базе.

«Когда она (встреча «нормандской четверки». — Прим. ред.) состоится, Рада начнет готовить законопроект», — сказал Дмитрий Разумков в интервью журналу «Фокус».

По словам спикера украинского парламента, работа над законопроектом об особом статусе Донбасса не будет происходить «за закрытыми дверями». При этом, отметил он, сейчас рассуждать о содержании документа равносильно гаданию на кофейной гуще.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть продлен. В противном случае, добавил российский лидер, обсуждение в «нормандском формате» может не состояться.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.