Прославившие Терешина «руки-базуки» оказались подделкой

Москва, 15 ноября. «Руки-базуки», прославившие Кирилла Терешина, оказались подделкой — молодой человек накачал их не синтолом, как утверждал, а обычным вазелином из аптеки. Об этом рассказал доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

«Он вводил себе вазелин, причем вводил очень быстро. Это было сделано за несколько инъекций по большому объему», — уточнил эксперт.

По словам Мельникова, Терешин приобретал препарат, разогревал его на паровой бане и закачивал в бицепсы и трицепсы. В каждой руке по итогам манипуляций оказалось по 1,5 килограмма вазелина.

«Кирилл балансировал на грани того, что мог попасть (в больницу. — Прим. ФАН) с серьезными проблемами со здоровьем вплоть до летального исхода», — передает слова Мельникова телеканал «360».

Молодому человеку уже удалили часть вазелина, ему предстоит перенести еще несколько операций, пишет «Утро.ру».

Напомним, Терешин стал известен широкой публике несколько лет назад благодаря участию в различных ток-шоу, где он демонстрировал свои объемные «синтоловые» бицепсы, которые были увеличены с помощью инъекций. При этом молодой человек несколько раз заявлял о планах избавиться от них.

В начале этого года Терешин рассказал о предстоящей операции. Вскоре он попал на съемки передачи «Здоровье» с Еленой Малышевой. Телеведущая и доктор медицинских наук отругала молодого человека за пренебрежительное отношение к рекомендациями врачей, которые не раз предупреждали Терешина — совершенные им манипуляции со здоровьем не пройдут бесследно.

На днях стало известно о госпитализации Терешина из-за воспалительного процесса в мышцах.