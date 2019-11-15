Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Соловьев объяснил появление «клоунов-экспертов» с Украины в ток-шоу на российском

37
0 Оставить комментарий

Соловьев объяснил появление «клоунов-экспертов» с Украины в ток-шоу на российском

Москва, 15 ноября. Украинские эксперты, которые участвуют в политических шоу на российском ТВ, нравятся зрителям, заявил ведущий Владимир Соловьев, комментируя слова депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской о «клоунах-экспертах» с Украины.

Телеведущий объяснил появление «клоунов-экспертов», как назвала Поклонская гостей политических программ с Украины, популярностью у зрителей и в их родной стране.

«Мы ориентируемся на мнение нашей аудитории. Все эксперты, которые приезжают, кому-то нравятся, кому-то нет, но все они оказываются на передаче неслучайно», — сказал Соловьев в беседе с URA.RU, добавив, что гости известны на Украине и имеют определенную репутацию. 

Соловьев объяснил появление «клоунов-экспертов» с Украины в ток-шоу на российскомВедущий также сообщил, что шоу создаются не только ради информирования. По его словам, в программах должны быть эмоции и драматургия, поэтому приглашаются яркие личности.

«Они не всем могут подходить по психоэмоциональному портрету, но подавляющему большинству зрителей на них смотреть интересно, о чем свидетельствуют высокие рейтинги наших программ», — указал ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Депутат Наталья Поклонская раскритиковала российские ток-шоу, которые приглашают в студию «клоунов-экспертов», а не толковых спикеров. По мнению парламентария, многие политические программы не способствуют восстановлению отношений России и Украины. 

infox - new
Источник: URA.RU
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров