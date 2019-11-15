Переписку убитой аспирантки о Соколове опубликовала ее соседка по общежитию

Санкт-Петербург, 15 ноября. Евгения Лукьянова, бывшая соседка убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко по общежитию, обнародовала их переписку о доценте Олеге Соколове, который является фигурантом этого громкого дела.

Лукьянова жила с Ещенко в одной комнате студенческого общежития с 2014 по 2016 года. Девушка делилась с соседкой своими переживаниями из-за отношений с Соколовым. По словам знакомой, убитая была крайне умным и отзывчивым человеком.

Вероятно, роман с Соколовым у Ещенко начался в январе 2015 года. Соседка подчеркнула, что подруга была по-настоящему влюблена в преподавателя и делилась романтическими историями об их совместном времяпрепровождении.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве, и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок», — вспоминает она.

В Сети была опубликована переписка девушек. По ней можно отследить, как менялись отношения доцента и влюбленной в него студентки.

Соколов запрещал ей сообщать родителям об их связи, поясняя, что еще якобы «рано». Через два года девушка стала некомфортно себя чувствовать: она устала мотаться между общежитием и его домом. Кроме того, она жаловалась подруге, что из-за него «все меньше чувствует себя собой».

«Я всегда боялась в этом открыто признаться, — отметила она в одной из переписок, — сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я».

В декабре 2017 года студентка уехала в Прагу, которую назвала своей «детской мечтой», однако все равно там не чувствовала себя полностью счастливой.

«Путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней, — отметила она. — И поехали отчасти случайно. Меньше, чем за неделю купили билеты. Стараюсь «просто жить», хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала».

Новый 2018 год она встретила без Соколова, потому что он провел праздники с детьми. Девушке общаться с ними он запретил.

Летом соседки обсуждали жену Соколова, которая, как оказалось, знала о связи со студенткой.

«Она все знает, но ей так удобно, — писала Ещенко. — В общем, это в любом случае должно быть его решение».

В мае этого года от аспирантки на телефон подруги пришло тревожное сообщение.

«Вчера полдня боялась позвонить преподавателю. Голос дрожит, — призналась она. — Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное… Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать».

«О чем здесь говорить?! — резюмировала на свой странице в соцсети Лукьянова. — Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он [Соколов] выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека».

Напомним, 9 ноября Соколов был обнаружен в реке Мойке, где пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске его квартиры были обнаружены останки девушки. Как оказалось, они принадлежали аспирантке Ещенко. Доцент признался в убийстве знакомой, заявив, что она превратилась в «чудовище из сказки».

Ранее адвокат Соколова заявил, что его работу оплатили историки — коллеги доцента СПбГУ.