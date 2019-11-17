Сирийская армия расширила свои позиции на границе с Турцией

Дамаск, 17 ноября. Сирийская правительственная армия дислоцировалась на границе с Турцией, в провинции Хасака. В данный момент позиции САА тянутся, начиная с северо-восточной части Рас аль-Айна и заканчивая городом Эйн-Дьюар в районе Аль-Маликия. Общая протяженность территории — более 200 км.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские подразделения сирийской правительственной армии продолжают укрепление, начатое в прошлом месяце в провинции Хасака. В данный момент позиции САА заняли обширные районы Хасаки, Ракки и северо-восточной части Алеппо с целью дать отпор любым возможным атакам и обеспечить защиту мирного народа.

Развертывание сирийской армии началось из города Аль-Джавадия в город Аль-Маликия и продолжилось в направлении северо-востока. Всего военные армии Дамаска где были размещены в 6 пунктах: в поселках Аль-Марият, Аль-Бустан, Сувайда, Гарбия, Шамсия, Хаб-Хава и Айн-Девар на северо-востоке республики.

Напомним, что в конце прошлого месяца Россия и Турция подписали меморандум, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие остановить огонь на всей территории северо-восточной САР. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. После окончательного ухода курдских боевиков российские и турецкие военные начали совместное патрулирование на границе республики. Первый выход стартовал 1 ноября.

Ранее сообщалось, что силы Сирийской правительственной армии вошли в административные границы города Рас аль-Айн через въезд со стороны поселения Тель-Тамр, расположенного на севере провинции Хасака, их основная задача — противостоять курдской агрессии и защитить жителей от нападений террористических организаций.