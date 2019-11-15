США ответственны за захват Триполи террористами ПНС Ливии

Москва, 15 ноября. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление представителей Госдепартамента США, которые ранее обвинили Россию в попытках «использовать ситуацию в Ливии в своих интересах». Сенатор подчеркнул, что обвинения США, как и их домыслы о присутствии в Ливии российских военнослужащих являются глупыми и не имеют под собой никаких оснований. Джабаров назвал беспочвенными подобные заявления, отметив, что именно США несут ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, передает NationNews.

«Лучше бы они вспомнили, кто заварил саму ливийскую кашу, кто потворствовал убийству Каддафи, после чего ливийское государство по сути развалилось. Это были именно США», — пояснил сенатор.

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии захвачена террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке ООН и стран Евросоюза. Восточная часть страны контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В начале апреля 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать контртеррористическую операцию против боевиков ПНС. Главной целью операции Ливийской национальной армии является освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. При этом некоторые СМИ распространяют информацию о том, что в боях с террористами ПНС участвует ЧВК «Вагнера», однако доказательств до сих пор предоставлено не было.