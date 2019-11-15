Белый дом опубликовал расшифровку первого разговора Трампа и Зеленского

Вашингтон, 15 ноября. Белый дом обнародовал расшифровку первого телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в конце апреля.

Трамп в ходе 16-минутного разговора несколько раз поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, добавив, что они были «невероятными».

Действующий глава Украины в свою очередь заявил, что он и его команда рассматривали хозяина Белого дома как «замечательный пример».

«Думаю, вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые вас знают и которым Вы нравитесь. У меня много друзей с Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что вы одержите победу», — сказал американский лидер.

Главы государств также пригласили друг друга нанести визиты в США и на Украину.

В документе содержится приписка о том, что речь не идет о «дословном стенографическом отчете». Отмечается, что текст содержит записи и восстановление разговора президентов по памяти находившихся на дежурстве сотрудников Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности, которые слушали беседу.

Стенограмма была обнародована в то время, когда в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса США научились публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

В СМИ просочилась информация, что в разговоре с Зеленским Трамп мог попросить его о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Отмечается, что Байден-старший может стать основным соперником Трампа в гонке за президентское кресло. Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора, которая подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование.