Обвиняемый в убийстве девушки историк Соколов рыдал на следственном эксперименте

Санкт-Петербург, 15 ноября. Видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова появилось в Сети.

На набережную реки Мойки доцента доставили в бронежилете и каске. Его адвокат Александр Почуев пояснил, что эти меры безопасности следователи приняли в связи с тем, что «у неадекватных и незаконопослушных граждан может возникнуть желание свести с ним счеты здесь и сейчас». Юрист также сообщил, что эксперимент прерывался из-за того, что Соколов несколько раз «срывался на слезы».

По словам Почуева, в камере ИВС Соколов находится с рецидивистом, но условия, по словам его подзащитного, «можно назвать санаторными».

Как сообщалось ранее, Соколов был задержан 9 ноября: его выловили из Мойки, когда он пытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. В квартире историка было найдено обезображенное тело аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. На допросе Соколов сознался в убийстве девушки. Оказалось, что они были в отношениях несколько лет, даже жили вместе.

Брат убитой Сергей Ещенко рассказал, что в последний раз разговаривал с сестрой около часа ночи 8 ноября. Анастасия плакала, говорила, что Соколов сильно ударил ее. Сергей просил сестру, чтобы она ушла, но девушка сказала, что ей нужно забрать из квартиры историка свои вещи.