Политолог Леонид Крутаков назвал блефом заявление Варшавы об отказе от российского газа.

Ранее глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк сообщил, что после 2022 года Польша сможет обойдется без российского газа и соответственно не будет продлевать контракт на покупку топлива у «Газпрома».

«Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса», — сообщил Вожняк в эфире Польского телевидения.

Он также подчеркнул, что Польша делает ставку на сжиженный газ, причем главными партнерами страны в этом деле являются не только США и Катар, но также Норвегия, у которой Варшава в последнее время покупает СПГ. Помимо этого поляки рассчитывают и на собственную добычу в Северном море.

«Мы покупаем месторождения в Северном море — последовательно уже четыре года. В настоящее время у нас есть 26 концессий, из которых мы будем производить газ. Частично уже производим, а частично эти концессии и эти месторождения находятся в процессе строительства и подготовки к производству», — заявил Вожняк.

Варшава рассчитывает, что сможет производить 2,5 млрд кубометров газа из уже имеющихся месторождений и тех, которые еще только планирует купить. Впоследствии топливо будет транспортироваться на территорию страны по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

«Это все — портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около 4 млрд кубометров, заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас — то есть контракт с «Газпромом», — заключил глава компании.

Однако подобные заявления Вожняка можно расценивать как блеф, считает доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Польша, подыгрывая Украине и США в большой игре, которая сейчас разворачивается вокруг украинского транзита. Создается дополнительная точка давления на Россию, но на самом деле, если у них там есть несколько концессий в Северном море, Варшаве предстоит организовать добычу газа, потом его сжижение и доставку танкерами на свою территорию. Это сложнейшая технологическая конструкция, где нужны определенные знания, которыми Польша не обладает. Поэтому это чистой воды блеф», — сказал эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Безусловно Польша может организовать поставки СПГ из Катара, США или Норвегии, однако и наценки за такое топливо будут очень серьезными, порядка 50-70%. Соответственно сценарий, озвученный главой PGNiG выглядит уж очень фантастичным.

«Даже если Польша откажется от закупок российского газа, а это порядка 10, если мне не изменяет память, млрд кубометров газа, то Европа с ее возрастающей потребностью, проглотит эти 10 млрд и даже не заметит. Еще нужно вспомнить заявление Владимир Путина, которое он сделал на саммите БРИКС. Там говорилось о том, что если Украина продолжит играться со своей неконструктивной позиции, то Россия вынуждена будет не продлевать и не заключать нового соглашения по транзиту», — продолжает Вожняк.

И если Москва действительно пойдет на такой шаг, то и Польша, и вся Европа понесет колоссальные потери, ведь поставки российского газа занимают от 30 до 40% всего европейского импорта и для европейских стран решение Москвы будет катастрофой.

«Для Украины это будет коллапс, так как Украина замкнута между российскими поставками и организовать по этой же трубе реальный реверс, а не так как Украина сейчас просто отбирает российский газ, тоже технологически невозможно. Вернемся к СПГ — Польша не имеет масштабных заводов по регазификации, потому что СПГ надо будет превращать в обычный газ и гнать по трубе поставщикам. Сжиженный газ ведь в бутылочках и баночках не развезешь, его надо будет в трубу загонять, а это значит, что нужно будет переориентировать всю трубопроводную систему в обратную сторону. Потому что сейчас она работает в сторону от России на Запад и в Польшу, в большую газовую трубу. Это настолько колоссальный объем затрат и работ, что Польша просто отморозит себе одно место», — говорит политический аналитик.

Напомним, PGNiG имеет несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн. Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.