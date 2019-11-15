Жертва домогательств Вишневского дала первое интервью

Москва, 15 ноября. Бывшая студентка РГПУ имени Герцена, обвинившая депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского в домогательствах, впервые побеседовала с журналистами. Девушка, представившаяся сотрудникам СМИ Кристиной, откровенно рассказала в интервью о харассменте со стороны депутата.

Девушка вышла на связь с журналистами Nation News. Она отметила, что немолодой, но харизматичный Вишневский пользовался популярностью у представительниц прекрасного пола, однако в качестве объекта домогательств выбирал беззащитных студенток. По словам девушки, парламентарий «не пропускал ни одной юбки»: с кем-то он мог обойтись легким флиртом, однако «к кому-то уже применялись физические действия».

«Мне не повезло. У меня с ним были именно сексуальные отношения. Сексуальные отношения были у нас два раза», — сказала Кристина.

По ее словам, Вишневский физически не принуждал ее к сексуальным отношениям, однако давил авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь. Впервые, рассказала девушка, сексуальный контакт между ними произошел в выходной день на кафедре.

«Десять минут все решило. Кстати, я помню, что он на меня еще давил, что у него есть очень серьезные евреи-друзья, но при этом он сам не еврей, он не обрезан», — рассказал Кристина.

Она добавила, что вторая ее «личная встреча» с парламентарием состоялась в одной из гостиниц Петербурга. Девушка отметила, что согласилась на секс с преподавателем от безысходности. Она считает, что, если бы отказала Вишневскому, ее бы отчислили из университета.

«Тон был такой, что отказать ему я просто не смела. Во-первых, у нас уже один раз было, второй момент — то, что мне опять было некуда деваться. Думаю, после отказа меня бы просто бы отчислили. У меня сыграл еще страх из-за этого», — добавила она.

Полную расшифровку интервью Кристины можно прочесть на сайте издания.

Ранее у московского штаба «Яблока» состоялся пикет с требованиями проверить сообщения о харассменте со стороны Бориса Вишневского. Девушка вышла к штабу «яблочников» с плакатом, на котором был размещен хэштег MeToo. По мнению активистки, По словам активистки, в партии должны обратить внимание на Вишневского: если информация о домогательствах подтвердится, то его следует изгнать из «Яблока».

Напомним, письмо бывшей студентки РГПУ, в котором рассказывалось о харассменте со стороны Бориса Вишневского, Nation News опубликовало 7 ноября.