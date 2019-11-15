Десятки взрывов прогремели около военного склада на Украине, есть пострадавшие

Харьков, 15 ноября. Около 20 взрывов прогремели в районе Балаклейского военного арсенала в Харьковской области.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой сообщил об одиночных взрывах на военном складе. Он отметил, что на данный момент «ситуация непонятная».

«Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГосЧС, — констатировал он. — Они оценят ситуацию – и потом будет более подробная информация».

Пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин в свою очередь отметил, что сотрудников службы вызвали на «сухую траву».

«Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее, — заметил он. — Подробности будут позже».

Позицию Минобороны Украины изложил начальник управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник. По его словам, в этом районе саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы.

«По информации от ГСЧС, которую мы получили по оперативной линии, около 14.30 было слышно около 20 взрывов, — заявил он. — В настоящее время взрывов нет».

Сеник добавил, что на место взрывов направлены пожарный танк и пожарный автомобиль.

Вскоре в Генштабе ВС Украины подтвердили, что на складе произошел несчастный случай. По данным украинских СМИ, пострадали четыре военных.

В Сети публикуют видео из района инцидента, на кадрах которого виден густой дым.