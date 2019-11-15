В Госдуме не сомневаются, что Сирия и РФ смогут прогнать ворующие нефть США

Москва, 15 ноября. Россия и официальный Дамаск смогут добиться вывода из Сирии войск США, которые, прикрываясь «борьбой с терроризмом», незаконно воруют нефть. Такое мнение выразил депутат VII созыва Государственной думы Юрий Швыткин.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Вашингтон вернуть властям Сирии нефтяные месторождения. Он отметил, что такой шаг мог бы стать действенным вкладом в работу по налаживанию гуманитарной обстановки в Сирийской Арабской Республике, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Как отметил Швыткин, перед США стоят две первоочередные задачи в этом регионе — свержение президента Сирии Башара Асада и воровство нефти, которая принадлежит народу САР.

«Это чистый грабеж, нарушение и попирание всех прав независимого государства в лице Сирии», – цитирует депутата «ПолитЭксперт».

По его мнению, Дамаск при содействии Москвы способен изменить сложившуюся ситуацию и вынудить американские войска покинуть сирийскую территорию. Швыткин добавил, что помочь в этом может ООН, но только если организация займет категорическую позицию по отношению к действиям США в Сирии.

Напомним, США ввели против Сирии санкции, когда поняли, какой экономически сильной становится страна. Воровство нефти и ее контрабанду Вашингтон осуществляет в обход собственных ограничительных мер. При этом охраной нефтяных полей занимаются террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, с которыми курдские радикалы, активно поддерживаемые США, договорились еще в 2017 году, когда занимали поля Дейр-эз-Зора.

Известно, что ежемесячно Вашингтон получает доход от незаконной кражи сирийской нефти в размере свыше 30 миллионов долларов. Подтверждение воровства со стороны Вашингтона представило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими бандами территории Сирии. Оказалось, что ресурс транспортируется под охраной американских военных и ЧВК в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб».

1 Организация запрещена на территории РФ.