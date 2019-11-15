 Украинские КПП на границе с Крымом возобновили работу

Киев, 15 ноября. Украинские власти разблокировали работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Об этом в пятницу сообщила Госпогранслужба Украины.

«Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября. Также сообщаем, что в КПВВ «Чонгар» тоже с 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте», — говорится в сообщении.

Что же касается КПП «Чаплинка», то он продолжает работать в штатном режиме. О том, что украинские пограничники временно закроют КПП «Каланчак», стало известно еще в начале ноября. Причиной закрытия стали ремонтные работы, которые начались 7 ноября.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом