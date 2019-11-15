В Киеве заявили об отсутствии полномочий у Коломойского говорить от имени Украины

Киев, 15 ноября. Олигарх Игорь Коломойский не входит в состав команды президента Украины Владимира Зеленского и не является представителем власти, поэтому не может делать заявления от лица государства, заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

«Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить от имени Украины или офиса президента», — написала пресс-секретарь Зеленского на своей странице в Facebook.

Она также подчеркнула, что с украинским предпринимателем не обсуждаются позиции по решению государственных дел.

С чем было связано такое заявление, Мендель не уточнила. Не исключено, что ее высказывание стало реакцией на возмущение жителей Украины последним интервью Коломойского.

На днях украинский олигарх сделал ряд громких заявлений. Например, по его мнению, США используют Украину в своих геополитических целях, направленных против России. Коломойский выступил за дружбу Украины с Россией, добавив, что придет время, и ссора между Москвой и Киевом останется в прошлом.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине. Украинская сторона объявила о европейской интеграции как приоритетном направлении внешней политики, а также обвинила РФ во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически опровергает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все кризисы.