Санкт-Петербург, 15 ноября. Возможность открытых любовных отношений между преподавателем и студенткой стала главной причиной жестокого убийства аспирантки бывшим доцентом кафедры СПбГУ Олегом Соколовым. Об этом Федеральному агентству новостей заявил российский режиссер фильмов для взрослых Боб Джек.

15 ноября издание «Невские новости» провело тематический круглый стол, в ходе которого обсуждались случаи сексуальных домогательств преподавателей к студентам, а также реакция общества на сигналы о насилии и способы решения подобных проблем. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Виталий Милонов, журналисты Белла Рапопорт и Иннокентий Иванов, психологи Александра Олейник и Марианна Гельман, а также известный продюсер и режиссер фильмов для взрослых Боб Джек.

Поводом для проведения встречи стало резонансное убийство аспирантки бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, а также сообщения о домогательствах к студенткам со стороны профессора кафедры политологии РГПУ имени Герцена, депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

В ходе дискуссии журналист Иннокентий Иванов выразил уверенность, что нет прямой связи между убийством аспирантки и возможностью открытых любовных отношений между преподавателем и студенткой. Однако Боб Джек возразил журналисту, отметив, что именно этот фактор стал главной причиной убийства аспирантки.

«В другом раскладе, у него не было бы шансов на эти отношения», — пояснил Боб Джек.

Кроме того, режиссер фильмов для взрослых осудил неформальные связи между преподавателями и студентами, отметив, что подобные отношения могут стать причиной преследования со стороны неуравновешенных доцентов и профессоров.

«Даже у меня есть несколько маньяков-женщин, которые меня преследуют, возле дома караулят, и я не очень комфортно себя чувствую. Уж не знаю, чем я их привлек. Но в целом, отгородиться от этого возможно», — добавил Боб Джек.

Ранее в редакцию издания NationNews обратилась девушка по имени Кристина, которая сообщила сексуальных о домогательствах со стороны профессора кафедры политологии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Бориса Вишневского. Девушка не смогла получить помощи от правоохранителей и руководства учебного заведения, поэтому была вынуждена обратиться к журналистам.

В пресс-службе РГПУ заявили, что руководство вуза не получало жалоб на Вишневского со стороны студентов. При этом руководство вуза не стало инициировать проверку после жалоб о домогательствах Вишневского к студентке. Данная ситуация вызвала негодование у общественников и представителей студенческого профсоюза. По мнению общественников, руководители высших учебных заведений не должны покрывать своих сотрудников, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

На этом фоне весьма показательной выглядит история жестокого убийства аспирантки, совершенного бывшим доцентом исторического факультета СПбГУ Олегом Соколовым. 9 ноября Соколов был задержан с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. После задержания Соколов дал признательные показания, сообщив, что мотивом убийства стала ссора с девушкой. 11 ноября суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.

Позднее выяснилось, что бывший доцент четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил тело девушки, выбросив часть останков в Мойку.