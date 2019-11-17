Сирийская армия поймала террориста-смертника в Хан-Шейхуне

Дамаск, 17 ноября. Несколько дней назад подразделение сирийской правительственной армии предотвратило теракт в районе сирийского города Хан-Шейхун. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте происшествия.

Как стало известно, бомба, заложенная террористом-смертником из запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры», была спрятана в автомобиле, который проезжал в районе контрольно-пропускных пунктов у входа в Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Заминированный автомобиль пыталась проскользнуть через позиции сирийской армии и выйти на международное шоссе между Дамаском и Алеппо. К счастью, военные вовремя задержали водителя и быстро обследовали автомобиль.

В ходе тщательного осмотра были обнаружены документы террориста-смертника, подтверждающие его принадлежность к группировке «Джебхат ан-Нусре»1 и две винтовки.

Стоит отметить, что полностью освободить Хан-Шейхун удалось только этим летом. Сирийские войска без боя заняли населенный пункт Хан-Шейхун, поскольку террористы покинули город, когда он оказался под угрозой окружения.

Этот город крайне важен, поскольку через него проходит автомагистраль, соединяющая Идлиб, Алеппо и Дамаск, и террористические группировки старались удержать его изо всех сил, но после решительной атаки правительственных сил они бежали на север провинции Хама, понеся колоссальные потери.

Ранее сообщалось, что шесть мирных сирийских жителей получили ранения в результате террористических атак в районе Джамиат аз-Захраа в северо-западной части города Алеппо. Снаряды были выпущены джихадистами «Джебхат ан-Нусры», позиции которых располагаются к западу от Алеппо. В результате несколько человек получили травмы разной степени тяжести, другие погибли на месте. В данный момент все пострадавшие находятся в больнице.

1 Организация запрещена на территории РФ.