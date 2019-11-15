Донбасс сегодня: радикалы объявили войну ВСУ, опасные инфекции косят передовые части ООС

Донбасс, 15 ноября. Украинские националисты расстреляли группу военнослужащих ВСУ. Пневмония косит ряды армии Киев в Луганской области. Украинский спецназ разоружает радикалов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), зафиксировано девять обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. Обстрелам подверглись шесть населенных пунктов. Минометы и гранатометы гремели в направлении Горловки и Донецка. На южном направлении применялось только стрелковое оружие.

Националисты расстреливают ВСУ

Накануне ФАН сообщало о теракте, произведенном боевиками группировки «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) в отношении комбрига 128-й бригады ВСУ Коростылева Евгения. Раненые военнослужащие находятся в военном госпитале с тяжелыми травмами.

После инцидента разведкой ДНР отмечена активизация вооруженных конфликтов регулярных подразделений армии с радикалами. В районе Богдановки спецназ ВСУ разоружил и задержал группу националистов. На помощь радикалам в зону ООС прибыли члены так называемого «ЭНО» (этническое национальное объединение), созданного с целью координации действий украинских нацформирований по всей Украине. Теракт в отношении Коростылева, по мнению Народной милиции ДНР, стал отправной точкой в дальнейшем внутриполитическом противостоянии различных сил внутри Украины.

Как заявил недавно бывший лидер группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, на Украине пришло время сместить действующее правительство и прекратить полномочия президента и парламента. Учитывая последние обстоятельства, выявившиеся в Донбассе, на Украине зреет очередная революционная ситуация.

Подтверждением тому служит инцидент в районе поселка Каменка на юге Донецкой области, который произошел в четверг. Вооруженные националисты расстреляли из противотанковых гранатометов дом, где находились военнослужащие армии Киева. Четверо бойцов сгорели заживо, сообщает Управление НМ ДНР.

Военнослужащий ВСУ «отжал» автомобиль

Представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко проинформировал о том, что разведке ЛНР стал известен факт незаконного завладения чужим автотранспортом со стороны военнослужащих из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В селе Геевка, где дислоцируется указанная бригада, один из «защитников» в состоянии алкогольного опьянения, угрожая табельным оружием, пытался отобрать машину у мирного жителя. Однако правонарушитель был вовремя задержан сотрудниками полиции.

В целом же ситуация с употреблением алкоголя в ВСУ носит катастрофический характер, заявляют в оборонном ведомстве ЛНР. Командир 46-ой бригады ВСУ, пытаясь остановить пьянство рядовых, избил трех выпивших подчиненных собственноручно. В результате побоев один боец попал в больницу с диагнозом — перелом челюсти. Вряд ли комбриг ВСУ сумеет таким образом «на корню» прекратить пьянство подчиненных.

Пневмония косит ВСУ

Более 30 военнослужащих ВСУ попали в больницы с диагнозом «пневмония», сообщает спикер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Офицер рассказал, что информация о заболевших солдатах продолжает поступать каждый день. Сейчас инфицированные пневмонией и другими опасными заболеваниями находятся в больницах населенных пунктов Крымского и Трехизбенка.

1 Организация запрещена на территории РФ.