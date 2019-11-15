Миротворческие процессы России в Сирии не позволят США переформатировать Ближний Восток

Москва, 15 ноября. Слова президента России Владимира Путина о выполнении российской стороной задач в Сирии показывают, что РФ не только спасла от хаоса ближневосточное государство, но и регион в целом. Такое мнение выразил профессор РУДН, независимый эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юрий Почта.

Выступая на саммите БРИКС в Бразилии, Путин отметил, что интересы России в Сирии заключались главным образом в избавлении арабского государства от «инфильтрации» на его территорию большого количества подготовленных боевиков. Президент уточнил, что говорить о полном решении поставленных задач нельзя, но в целом России удалось добиться намеченной цели.

В связи с этим Почта заметил, что в период начала активных действий РФ в Сирии государственность в стране фактически исчезла, и подавляющая часть территорий оказалась под контролем боевиков, избавить страну от которых помог именно российский опыт в борьбе с экстремизмом.

«... Подавляющую часть территории контролировали террористы «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Россия же на себе испытала, что такое терроризм. Вербовщики ИГ1 в 2015 году уже активно действовали в нашей стране», — заметил политолог в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Почты, подавление очага терроризма было вопросом не только стабильности на Ближнем Востоке, но и одним из аспектов защиты собственной безопасности России.

Эксперт убежден, что с этой задачей РФ справилась, и в результате «Исламское государство» прекратило свое существование, а отечественные военные и спецслужбы смогли получить ценную информацию о различных процессах в рядах экстремистов.

На полях БРИКС Путин также напомнил, что 90% территории Сирии после российской операции в стране было освобождено от террористов и поставлено под контроль легитимного правительства.

«Преуменьшить достижения России на Ближнем Востоке последних лет просто не получится. РФ фактически восстановила легитимную власть в Сирии. А значит, хотя бы одна страна Ближнего Востока избежала дестабилизации, в которую погружали игроков региона — Ирак, Тунис, Ливию, Египет»,— заявил политолог.

Он добавил, что «попутно» Россия спасла от этой судьбы и Иран, который, по задумке Запада, должен был стать следующим в очереди по переформатированию Большого Ближнего Востока. Почта полагает, что дестабилизация Ирана привела бы к гибридному вмешательству стран Запада и его «карманных террористов» в районе бассейна Каспийского моря, в Азии и на Северном Кавказе.

Кроме того, считает эксперт, Сирия, как и ряд ближайших к ней государств, в том виде, в котором они сейчас присутствуют на карте мира, существовать бы перестали.

«Эти страны предполагалось раздробить на слабоуправляемые хаотичные образования под пятой террористов. Многотысячные жертвы среди мирного населения Запад не волновали», — сказал эксперт.

Он отметил, что, как и сказал Путин, в Сирии по-прежнему остаются вопросы к восточному берегу Евфрата, где продолжают находиться курды. Курдские бандформирования представляют собой очаг напряженности, поскольку их присутствие, как и военных США, не является легитимным. Кроме того, курды наотрез отказываются идти на переговоры с законным правительством страны.

Несмотря на все это, Почта видит позитивный момент: у США очевидно отсутствует стратегия поведения на Ближнем Востоке, их действия «хаотичны и непоследовательны», поэтому вскоре их политика в регионе может «рассыпаться» полностью.

В противоположность ей выступают «миротворческие и объединительные» процессы России, которые не только вызывают наибольшее негодование Вашингтона, но и эффективно работают на пути устранения сирийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.