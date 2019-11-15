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Башмет заявил, что многим российским городам не хватает музыкантов

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Башмет заявил, что многим российским городам не хватает музыкантов

Санкт-Петербург, 15 ноября. Известный музыкант Юрий Башмет на полях Петербургского культурного форума рассказал о развитии профессионального музыкального образования в России.

Художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического орекстра напомнил, что в 2020 году пройдет отбор музыкантов. По словам Башмета, в России много талантливых музыкантов.

Он добавил, что интерес к академической музыке не пропадает. Музыканты, которые играют классическую музыку, дают концерты при полных залах. При этом есть проблема оттока профессиональных преподавателей из провинции в Петербург и Москву.

«Есть города, где просто не хватает людей, чтобы был свой оркестр», – пояснил Башмет, его слова передает Sputnik.

Напомним, что Петербургский культурный форум проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября. 

Ранее сообщалось, что во второй день форума обсудили подготовку Петербурга к Евро-2020. Организаторы предлагают подготовить масштабную культурную програму для гостей России.

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