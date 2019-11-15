Россия передала Норвегии помилованного шпиона Берга

Вильнюс, 15 ноября. Россия передала норвежским властям осужденного за шпионаж Фруде Берга в обмен на двоих граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщил начальник литовской контрразведки Дарюс Яунишкис.

Помимо Берга Москва передала еще двух литовцев Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Процесс обмена осужденными за шпионаж лицами прошел на российско-литовской границе. Норвежца после передачи отправили в посольство Норвегии в Вильнюсе, пишет DELFI. Премьер королевства Эрна Сульберг в комментарии местной газете Aftenposten поблагодарила власти Литвы за сотрудничество и за усилия по освобождению Берга.

Россияне Филипченко и Моисеенко были помилованы 15 ноября по указу президента Литвы Гитанаса Науседы. После этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия примет зеркальные меры.

Матайтис и Тамошайтис были осуждены в России за шпионаж на 12 и 13 лет соответственно. Фруде Берга в апреле этого года приговорили к 14 годам тюремного заключения. По данным ФСБ, норвежец получал документы с засекреченными сведениями о ВМФ РФ.

Россиянин Николай Филипченко был осужден в Литве на десять лет лишения свободы. Его обвинили в том, что он пытался установить прослушку в кабинете Дали Грибаускайте (занимала в тот момент пост президента Литвы. — Прим. ФАН), а также якобы пытался вербовать сотрудников департамента охраны литовского руководства. Сергей Моисеенко был приговорен к 10,5 годам тюрьмы за незаконное хранение оружия и вербовку литовского офицера.