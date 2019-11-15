Губерниев назвал лучших спортсменов России в 2019 году

Комментатор канала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев назвал фамилии спортсменов, которых считает в настоящее время сильнейшими в стране. Телеведущий также признался, что является большим поклонником футбольной сборной под руководством Станислава Черчесова.

Трехкратный лауреат премии ТЭФИ дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором было затронуто немало интересных тем. В том числе, он, как и полагается в конце года, огласил список лучших, по его мнению, атлетов России.

Корреспондент ФАН давно знаком с Дмитрием, поэтому общение шло на «ты».

— Расскажи, кто на данный момент самый-самый среди наших спортсменов? Или их несколько?

— Это единственная на планете трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, гимнаст Никита Нагорный, пловцы Антон Чупков, Евгений Рылов и Юлия Ефимова, фигуристка Алина Загитова, еще одна легкоатлетка Анжелика Сидорова…

— А если говорить о командных видах спорта?

— Не так давно мужская сборная победила на соревнованиях по командному многоборью на чемпионате мира по спортивной гимнастике (впервые с 1991 года, когда выступала еще сборная СССР. — Прим. ФАН).

— Ну, это все-таки индивидуальный вид спорта. Что скажешь об «игровиках»? Как тебе, например, футболисты нашей сборной?

— Они большие молодцы. Футбол — это единственный вид спорта, который способен вывести людей на улицы (в хорошем смысле этого слова). Биатлон и хоккей этого не делают. Поэтому я за футбол, и я поддерживаю то, что им дали «ЗМСов» (звания заслуженных мастеров спорта. — Прим. ФАН) после чемпионата мира, который прошел у нас в прошлом году. Я их фанат.

— Хоккеистов у нас тоже любят. И они тоже хорошо выступают.

— Судя по недавнему этапу Евротура, есть еще резервы (неделю назад на Кубке Карьяла подопечные Алексея Кудашова заняли только третье место. — Прим. ФАН).

— Там, скорее, проверка игроков была. Надо же было испытать в деле потенциальных членов сборной — с прицелом на следующее первенство планеты.

— Предыдущий чемпионат мира, однако, они не выиграли.

— Зато выиграли Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

— Такую Олимпиаду грех было не выиграть.

Сборной России по футболу в ближайшие дни предстоит провести два заключительных матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

16 ноября она примет в Санкт-Петербурге национальную команду Бельгии и постарается взять реванш за поражение в стартовой игре стадии со счетом 1:3.

А через трое суток наши соотечественники встретятся в гостях с соперниками из Сан-Марино, которым в поединке первого круга в Саранске забили девять безответных мячей.

Впрочем, никакого значения в турнирном смысле эти матчи не имеют: россияне досрочно завоевали путевку в финальную часть «Евро-2020», четыре встречи которой состоятся в том же Санкт-Петербурге.

Полный текст интервью с Дмитрием Губерниевым читайте на сайте Федерального агентства новостей в ближайшее время.