Пикетчица с плакатом #MeToo вышла к штабу «Яблока» после секс-скандала с Вишневским

Москва, 15 ноября. Одиночный пикет с требованием проверить сообщения о домогательствах со стороны депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского состоялся у штаба «Яблока» в Москве. Разгоревшийся секс-скандал может грозить парламентарию исключением из партии.

Как передает Nation News, девушка вышла к штабу «яблочников» с плакатом, на котором был размещен хэштег MeToo. Фраза «me too» получила широкое распространение еще в 2017 году и используется в Сети, чтобы подчеркнуть осуждение сексуальных домогательств и насилия. Под хештэгом #MeToo миллионы людей по всему миру, ставшие жертвами харассмента, рассказывают о пережитом трагическом опыте.

На плакате девушки, вышедшей с одиночным пикетом к штабу «Яблока», также была размещена надпись: «Колпаков, Слуцкий, Вишневский — что общего? Харассмент». По словам активистки, в «Яблоке» — старейшей демократической партии России — должны обратить внимание на Вишневского. Если информация о домогательствах подтвердится, то петербургского парламентария следует изгнать из партии, а в случае отказа это сделать политики себя опозорят, считает девушка.

Напомним, депутат Борис Вишневский оказался в центре скандала, связанного с харассментом. Выпускница РГПУ имени Герцена, где преподает «яблочник», обвинила его в домогательствах. Письмо бывшей студентки РГПУ опубликовали «Народные новости».

Добавим, Федеральное агентство новостей запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.