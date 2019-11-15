Ворующие в Сирии нефть США ничем не лучше террористов, считает эксперт

Москва, 15 ноября. Соединенные Штаты, прикрываясь борьбой с терроризмом, воруют у народа Сирии нефть, как и боевики террористических группировок, заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического университета (МПГУ) Владимир Шаповалов.

Ранее первый зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения. По его словам, действия американцев в глазах сирийцев выглядят как «грабеж».

Требования России справедливы и обоснованы — США обязаны прекратить оккупацию нефтяных полей САР и незамедлительно покинуть территорию республики, на которой они находятся без приглашения официального Дамаска.

Шаповалов подчеркнул, что заявление России полностью соответствует духу и нормам международного права. По его мнению, США, захватив часть Сирии и выкачивая оттуда ресурсы, прикрываются лишь красивыми словами о борьбе с международным терроризмом. По факту незаконные действия американцев в Сирии подтверждают, что Вашингтону нужны богатства САР.

«США захватывают чужие территории для грабежа ресурсов. И в этом смысле США ведут себя ровно также, как международные террористы, с которыми американцы якобы ведут борьбу, — сказал эксперт в беседе с iReactor. — Точно так же международные террористы грабили сирийскую территорию, реализовывали сирийскую нефть, и это было основным источником их дохода».

По его словам, США заняли место «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН), которое было разгромлено в Сирии в 2017 году. Американцы «в духе каких-то гангстерских мафиозных структур занимаются захватом, эксплуатацией и извлечением прибыли» из тех ресурсов, которые принадлежат гражданам САР, подчеркнул ученый.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что США должны покинуть Сирию. Он подчеркнул, что все страны, которые находятся в республике без официального разрешения Дамаска, должны вывести свой военный контингент.

Соединенные Штаты при содействии курдских радикалов, которые захватили северо-восток Сирии, незаконно выкачивают нефть и поставляют ее в другие страны. Министерство обороны РФ предоставило доказательства кражи черного золота американцами. Также известно, что Вашингтон, грабя САР, получает порядка 30 миллионов долларов в месяц.

Многие эксперты неоднократно указывали на преступную деятельность США в Сирии. Шаповалов ранее заявил, что американская сторона использует любые террористические группировки, в том числе бандформирования курдов, которые сотрудничают с боевиками ИГ1, для дестабилизации ситуации в республике.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира», которая началась в начале октября и была направлена против курдских боевиков, и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.