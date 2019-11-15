В ДНР назвали причину создания «Иловайского котла»

Донецк, 15 ноября. Активная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала одной из причин создания «Иловайского котла», киевская армия предпринимала попытки прорыва по нескольку раз на дню. Об этом рассказал министр обороны Донецкой Народной Республики Владимир Кононов.

В фильме «Донбасс: Иловайский котел» телеканала «Звезда» глава ведомства вспомнил события, развернувшиеся под Иловайском в августе-сентябре 2014 года. По его словам, тогда украинская армия пыталась штурмовать город далеко не раз в сутки. За 24 часа могли случиться пять-шесть атак со стороны силовиков.

«Было принято [решение] затянуть их в огневой мешок и уничтожить», — рассказал Кононов.

Как уточнила бывшая военнослужащая ДНР с позывным Боня, к моменту начала боевых действий Иловайск обороняли всего 127 ополченцев, тогда как со стороны Украины на город надвигались от восьми до 14 тысяч бойцов ВСУ.

«Количество на каждого нашего бойца приходилось по 100–150 человек», — представил данные другой военный ДНР с позывным Кот.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

В августе 2014 года украинские силовики намеревались окружить Донецк с юга и занять Иловайск и Харцызск, однако эти попытки потерпели крах. В ходе столкновения военным ДНР удалось окружить противника, создав так называемый «котел». При выходе из него украинская сторона понесла колоссальные потери: убитых, раненых и пленных исчисляли сотнями.

Случай под Иловайском в СМИ тогда назвали «самым жестоким поражением украинских сил за все время военных действий в зоне АТО».