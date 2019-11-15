Украинская модель может пропустить конкурс «Мисс Вселенная» из-за проблем с визой США

Киев, 15 ноября. Украинская модель Анастасия Суббота может пропустить конкурс красоты «Мисс Вселенная» из-за проблем с американской визой. Об этом в пятницу заявила глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова.

Филимонова направила письмо временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой объяснить причины отказа. По ее словам, подача документов изначально была запланирована на 12 ноября, однако в результате технического сбоя она перенеслась на 14 ноября.

«Работник посольства США, который общался с ней, спросил о цели получения визы. Анастасия, которая свободно владеет английским языком, подробно ответила на его вопрос и передала документы. Просмотрев их, он сказал, что такие документы подаются уже не в первый раз», — пишет глава оргкомитета в Facebook.

Филимонова выразила надежду на то, что отказ в выдаче визы был ошибкой сотрудника посольства, а не политически мотивированным решением. Отметим, что, если Суббота не прибудет в США 27 ноября, ее могут снять с конкурса.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша подверглась травле в соцсетях за то, что отказалась давать интервью на украинском языке. По словам девушки, она уважает украинский язык и его носителей, однако оставляет за собой право говорить на том языке, на котором ей удобно.