Замглавы МИД Сирии: США блокирует возвращение беженцев на родину

Дамаск, 16 ноября. Сирийские и российские совместные координационные органы, занимающиеся возвращением беженцев на родину, заявили, что Вашингтон блокирует все усилия по возвращению перемещенных лиц в лагерь. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава Сирийского координационного комитета Хусейн Махлуф в ходе своего выступления подчеркнул, что Дамаск продолжает работу по восстановлению инфраструктуры в районах, освобожденных Сирийской арабской армией (САА) от террористических группировок, отметив, что продолжается работа по предоставлению средств и помощи возвращающимся в их районы.

Глава Российского координационного комитета Михаил Мизницев подтвердил, что сирийско-российская работа всеми возможными путями способствовали безопасному и добровольному возвращению перемещенных лиц. Он также рассказал о постоянных поставках гуманитарной помощи жителям лагерей Айн-Исса и Аль-Ариша в Хасаке, собирать продукты и предметы первой необходимости помогает Сирийский Красный Полумесяц.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази подтвердил, что власти провинции открыли в районе Хомса пять приютов для приема тех, кто остался без крыши над головой во время активной фазы сирийского конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что американские войска, расположенные в районе военной базы Ат-Танф, практикует все виды обмана и запугивания против мирных жителей, которые продолжают оставаться на территории лагеря «Эр-Рукбан».

Напомним, что ситуация в лагере, находящимся под контролем американских сил, приобрела катастрофические обороты. Жители «Эр-Рукбана» страдают от нехватки еды и воды, а порой и медицинской помощи. При этом в лагере хозяйничают террористы «Исламского государства1» (запрещенная в России группировка), которые насилуют женщин и блокируют выход беженцев, требуя выкуп за возможность покинуть это место.

1 Организация запрещена на территории РФ.