Адвокат Соколова раскрыл шокирующие подробности убийства аспирантки. ФАН-ТВ

Олега Соколова под конвоем доставили на реку Мойка в Петербурге. Там задержанный показал следствию порядок своих действий в день, когда пытался скрыть улики преступления. По словам адвоката Александра Почуева, Соколов срывался на слезы и говорил о том, что сильно сожалеет о случившемся. На место, в целях безопасности самого задержанного, Соколова доставили в шлеме и бронежилете.

«Улики были собраны при обыске, а здесь проходила проверка показаний на месте. Олег Валерьевич подробно рассказал, что происходило, регулярно прерывался на слезы, приходилось даже прерывать следственные действия. Он давал признательные показания с самого начала, была явка с повинной, и здесь он тоже каждый раз срывался на слезы, говорил, что сильно сожалеет о том, что сделал, давал признательные показания, содействовал полностью следствию, никаких противодействий не оказывал, статьей 51 Конституции не воспользовался (право не свидетельствовать против себя)» — сообщил адвокат Александр Почуев.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил студентку, с которой его связывали романтические отношения, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку, но упал в реку. Там доцента и задержали при попытке утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом.