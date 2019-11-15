В Facebook не объяснили причину блокировки новостей RT

Москва, 15 ноября. Модераторы социальной сети Facebook не ответили на запрос телеканала RT на английском языке о причинах блокировки выдачи его сообщений в ленте новостей. Об этом в пятницу сообщила редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, блокировка продолжается уже больше месяца. Сотрудники телеканала несколько раз обращались в поддержку, чтобы выяснить причину, однако так и не получили никакого ответа. В самой социальной сети указано, что истории страницы RT не отображаются в ленте новостей, поскольку аккаунт «нарушает правила Facebook», однако в чем конкретно заключаются эти нарушения — остается загадкой.

Отметим, что это не первый раз, когда Facebook блокирует аккаунты RT и других российских СМИ. При этом ценуре часто подвергаются даже безобидные проекты, вроде RT Russian Kitchen, который публиковал рецепты блюд русской кухни. Блокировке также подверглась страница Федерального агентства новостей, которое ранее опубликовало расследование вмешательства США в российские выборы.

По словам политолога и публициста Армена Гаспаряна, деятельность Facebook полностью подчинена интересам властей США, которые борются с инакомыслием по всему миру. Неоднократно аккаунты российских политиков и общественных деятелей, открыто выражающих свою точку зрения, подвергались цензуре. С недавних пор социальная сеть Facebook начала блокировать аккаунты международных организаций, сотрудничающих с Россией.