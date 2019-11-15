Стало известно, что по вине историка Соколова ранее погиб молодой ученый

Москва, 15 ноября. Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ранее имел условный срок после инцидента в ленинградском морском клубе. Тогда исполняющий обязанности командира судна Соколов во время шторма бросил экипаж, что привело к гибели одного из его членов. Об этом рассказал главный основатель клуба Рудольф Пожогин.

В 1979 году Соколов, будучи представителем райкома комсомола Петроградского района, пришел в морской исторический клуб Ленинграда. Он рассказал, что учится в университете, любит историю и хотел бы участвовать в реконструкциях, рассказала одна из основательниц клуба Ирина Федорова. Так Соколов стал инструктором клуба по исторической части.

«Поначалу он был тихий, спокойный. Но потом почувствовал власть и изменился на глазах», — вспомнила она.

В 80-х годах клуб был задействован в съемках фильма «Россия молодая». Членам клуба предстояло сыграть роли моряков: судно вместе с еще одним кораблем нужно было переправить из Ленинграда в Приморск. Тогда молодой 25-летний историк Соколов принес документы о прохождении курсов судовождения, и был назначен командиром фрегата «Нева».

«За штурвалом «Невы» должен был стоять Соколов, за штурвалом другого корабля — я, — рассказал главный основатель клуба и супруг Федоровой Рудольф Пожогин. — Но в тот день начался шторм, и я был против выхода в море».

Он сказал, что представитель киностудии настаивал на том, что нужно идти, поскольку за простой придется платить большие деньги. Идею отправиться в переход охотно поддержал Соколов, и суда вышли из Ленинграда.

По словам Пожогина, во время шторма историк ударился в безумство и начал воображать, что нужно создать антураж старинных времен. Как вспомнил основатель клуба, ему была важна романтика, а не безопасность.

«Я заметил, что второй корабль отстает. Развернулся и пошел к ним, но когда мы приплыли, «Нева» уже начала погружаться под воду, и Соколов в первую очередь стал спасать свой чемоданчик с антикварными подсвечниками. Схватил его и первым прыгнул на шлюпку. Поплыл один, не стал никого спасать», — рассказал Пожогин, отметив, что по всем правилам капитан Соколов должен был последним покинуть судно.

Мужчина пояснил, что кроме историка на фрегате находился экипаж в составе примерно 15 человек, причем преимущественно это были подростки, которые занимались в клубе. Однако всех членов команды Соколов предпочел оставить на судне, в то время как сам пришвартовался к кораблю Пожогина, поднялся на борт и спокойно наблюдал, как тот вылавливает из воды людей с тонущей «Невы».

После завершения спасения экипажа стало понятно, что одного человека не хватает. Оказалось, что 29-летний ученый Владимир Сорокин запутался в снастях. Его пытались вытащить, но не смогли. На просьбы о помощи Соколов не ответил, а переместился в шлюпку и уплыл.

«Подростки были взбешены. Они хотели его повесить за это. Но я не дал, запретил им его трогать. Думал, все по закону решим», — признался Пожогин.

Погибший ученый занимался социальной психологией, ему прочили большое будущее. Для всего клуба его потеря стала большой трагедией, кроме Соколова. Он отнесся к утрате легкомысленно, объяснила Федорова, даже не принес извинения матери Сорокина.

«А когда понял, что дело пахнет судом, побежал за помощью к папочке — полковнику. В деле потом каким-то образом появились подставные свидетели. Получилось, что Соколов чистый и пушистый. Свалил все на руководителя клуба, говорил, что его заставили вести корабль», — уточнила она.

После инцидента работа клуба была закончена, а Олег Соколов, по словам нескольких членов морского клуба, с которыми связывалась «КП», получил по суду два года условно.

В начале ноября уже 63-летний историк и доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов оказался в центре нового инцидента. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Предположительно, Соколов сначала застрелил девушку у себя в квартире, где проживал вместе с ней, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него по частям. 9 ноября Соколов был найден в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились женские руки.

11 ноября преподавателю было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Соколова арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года, на время проведения предварительного следствия.

15 ноября его доставили на набережную Мойки для проведения следственного эксперимента по восстановлению картины убийства.

СПбГУ, где Соколов работал преподавателем, после случившегося уволил доцента. Как сообщили в пресс-службе университета, историка уволили с должности на основании п.8 ст. 81 ТК РФ (совершение работником аморального поступка, несовместимого с продолжением работы).