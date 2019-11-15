Эксперт объяснил, почему Украина критикует предложенную Россией скидку на газ

Москва, 15 ноября. Даже если российская компания «Газпром» предложит Украине бесплатно поставлять газ, Киев все равно откажется, убежден эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Украинская компания «Нафтогаз» настроена на срыв договора о транзите газа через Украину, и, по мнению эксперта, у Киева есть несколько причин.

Юшков отметил, что руководство «Нафтогаза» активно сотрудничает с американскими политическими элитами, которые хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

«Они выигрывают от срыва транзита – цены на газ в Европе возрастут, отстроится доля рынка, и поставщики американского СПГ туда зайдут», — пояснил он.

Кроме того, для самой украинской компании высокие цены на газ в Европе выгодны, добавил эксперт. Это связано с тем, что поставляемое в европейские страны голубое топливо удастся продать со сверхприбылью.

Стоит отметить, что руководство «Нафтогаза» было назначено еще при старых политических элитах, а не при шестом президенте Украины Владимире Зеленском. По мнению Юшкова, усугубление обстановки на внутреннем газовом рынке удобно для менеджмента «Нафтогаза», поскольку появившиеся проблемы можно будет «повесить» на главу государства.

«Чем хуже будет обстановка на внутреннем рынке, тем лучше для них, потому что они смогут указывать: мол, смотрите до чего Зеленский страну довел! Поэтому, что бы Россия ни предложила – хоть бесплатно газ отдавать – все равно «Нафтогаз» откажется, найдет для этого какие-то обстоятельства», — сказал Юшков в эфире Sputnik.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не считает предложенное Россией снижение цены на газ для Украины на 20–25% скидкой. По его словам, это «нормальная цена».

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. В настоящее время стороны проводят консультации по вопросу транзита, но пока никаких договоренностей достигнуто не было.