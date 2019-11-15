Домогающемуся студенток Вишневскому предрекли судьбу убийцы-расчленителя Соколова

Санкт-Петербург, 15 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена должно принять меры в связи со скандалом, в центре которого оказался депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский, обвиненный бывшими студентками в домогательствах. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин.

В пятницу «Невские новости» организовали круглый стол, главной темой которого стал харассмент, в частности, в учебных заведениях. Поводом для встречи послужило резонансное убийство в Северной столице — уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, по предварительной версии, расчленил аспирантку вуза Анастасию Ещенко.

В центре внимания оказался также секс-скандал с участием парламентария Вишневского, жертвами домогательств со стороны которого стали сразу несколько девушек.

Как подчеркнул в ходе круглого стола Смакотин, обратить внимание на предпосылки к таким случаям просто необходимо. Сейчас звучат громкие заявления о том, что случай с Вишневским — якобы «фейк», отметил глава МО. Однако спустя время общественность, по его мнению, может столкнуться с очередным чудовищным убийством.

«Если через какое-то время подобное произойдет с Вишневским, не могу сказать, что я сильно удивлюсь», — признался Смакотин.

Он призвал побудить руководство РГПУ имени Герцена, в том числе и ректора, разобраться с сигналами, поступающими от студентов.

«Я предлагаю плотно заняться ситуацией вокруг проблемы в институте имени Герцена и сообщений о действиях Бориса Вишневского. Есть такое явление, как бонапартизм, когда человек необъективно оценивает величину своей личности. И Вишневскому он очевидно присущ», — заключил глава МО «Екатерингофский».

Напомним, Вишневский оказался в центре секс-скандала после письменного обращения бывшей студентки РГПУ имени Герцена по имени Кристина в редакцию Nation News. По словам девушки, депутат ЗакСа домогался до учащихся, а ответственности избегал благодаря своему статусу. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна жертва домогательств Вишневского — Алина. По ее словам, парламентарий, приобняв и поглаживая коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.

Соколова руководство СПбГУ уже уволило за совершение аморального поступка. Известно, что историка, чрезмерно увлеченного Наполеоном, и его аспирантку связывали не только научные интересы, но и романтические отношения. 24-летняя девушка жила в его квартире на Мойке.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября попытался избавиться от расчлененного тела, выбросив часть останков в реку. Там его и задержали правоохранители. Мужчина упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом.

После полиция направилась в квартиру профессора, где обнаружила пилу и другие останки девушки. Соколов признался в преступлении, в его отношении возбудили уголовное дело и арестовали до 8 января на время следствия. Похороны Ещенко пройдут, согласно планам ее родных, в субботу на Кубани.