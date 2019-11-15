Чего боятся россияне? Инфографика. ФАН-ТВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, каких проблем в жизни россияне опасаются больше всего. Эксперты сравнили показатели «карты страхов» россиян с января по октябрь 2019 года. В опросе участвовали 1800 человек в возрасте от 18 лет.

Большинство социальных страхов уверенно отступают. Меньше всего россияне теперь боятся роста цен на привычные продукты — это минус 12 пунктов с начала года, теперь таких россиян 58%.

Резко снизилась и доля россиян, обеспокоенных снижением дохода — минус 5 пунктов по сравнению с январским исследованием и 63% против 68%.

Страх неравенства между людьми также откатился на -4 пункта, таких сограждан осталось 68%.

Меньше стали россияне волноваться насчет доступности и качества бесплатной медицинской помощи — минус три пункта и нынешние 58%.

Однако появились тревоги, которые стали волновать россиян гораздо больше, чем раньше — среди них беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста и разгул преступности (3 пункта вверх и 36%).

Таким образом, первую строчку «карты страхов» по-прежнему занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счет высказали 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники старших поколений в возрасте 35-44 лет (69%), 45-59 лет (72%) и от 60 лет (71%).

Вторую строчку занял риск возможного снижения дохода — вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% наших сограждан. Тревожные настроения преобладают среди россиян 45-59 лет (71%).

А вот наименьшую обеспокоенность у россиян вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%) и потеря работы (35%). В целом специалисты отмечают стабильное понижение беспокойства практически по всем предложенным проблемам.