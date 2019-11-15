Варшава, 15 ноября. Польша решила отказаться от российского газа ради американского СПГ. Об этом объявил польский энергетический концерн PGNiG.

В сообщении представителей компании уточняется, что соглашение с российским «Газпромом» на поставку природного газа истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет. Глава PGNiG Петр Возняк уточнил, что концерн уже заключил долгосрочные контракты на поставку СПГ. Помимо этого, по его словам, «компания занимается приобретением месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе».

«Компания рассчитывает самостоятельно обеспечивать добычу 2,5 млрд кубометров газа, которые будут транспортироваться в Польшу по строящемуся газопроводу Baltic Pipe», — уточнил он.

Накануне PGNiG объявлял о резком снижении импорта газа из РФ. По данным компании, поставки снизились на 21%, до 6,29 млрд кубометров. Доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58% ( в 2018 году она составляла 75%. — Прим. ФАН).

О намерениях Варшавы до 2022 года отказаться от российского голубого топлива заявлял и уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По мнению чиновника, альтернативой российскому газу может стать новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Напомним, Польша и Украина являются активными противниками строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Против него выступает и Вашингтон. У Штатов тут свои корыстные интересы: Белому дому очень хочется, чтобы вместо российского газа Европа пересела на американский сжиженный природный газ. На фоне этого решения Польши и Украины начать поставки СПГ из Штатов были вполне ожидаемы.

При этом в США еще в июле этого года признали свою неспособность избавиться от зависимости от российского СПГ. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Poten and Partners Inc. Исследование они провели по заказу министерства транспорта США.