ЕК отреагировала на заявление Путина о риске прекращения транзита газа через Украину

Брюссель, 15 ноября. Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита газа через территорию Украины и продолжает работать с Москвой и Киевом над заключением нового контракта. Об этом заявила представитель ЕК Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.

Журналисты попросили ее прокомментировать слова президента России Владимира Путина о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над решением [по транзиту газа]», — цитирует слова Мины Андреевой ТАСС.

Как передает «Газета.Ru», российский лидер Владимир Путин сообщил, что риск прекращения транзита газа из РФ через территорию Украины существует. По мнению главы государства, новые иски «Нафтогаза» усугубляют диалог с «Газпромом» по новому контракту. Он также напомнил, что российская сторона готова договариваться, «причем при сопровождении Еврокомиссии».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов. Глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что исковые требования украинской компании к российскому «Газпрому» являются абсурдными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выдвижение Киевом исковых требований в арбитраже делает невозможным достижение договоренностей между Россией и Украиной по вопросу транзита газа. Напомним, действующее соглашение Москвы и Киева на транзит топлива истекает в конце 2019 года.