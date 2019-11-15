Эксперт прокомментировал возможное сокращение ассортимента водки в России

Москва, 15 ноября. Глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, чего ждать от нового технического регламента по спиртным напиткам.

Водка с добавлением ванилина и других добавок останется на прилавках магазинов в России, уверен эксперт. Он напомнил, что документ о безопасности алкогольной продукции вступит в силу только в 2021 году.

По мнению Косарева, в нем есть положения, которые необходимо скорректировать.

«Всего в алкогольной отрасли обнаружено порядка 27 несоответствий существующему положению вещей», — сказал эксперт, его слова передает «360».

Глава Союза производителей напомнил, что в регламенте упоминается об ингредиентах спиртных напитков. Они должны быть растительного происхождения. При этом производители нередко используют ванилин и другие добавки.

Он отметил, что сейчас эксперты занимаются доработкой регламента.