Эксперт прокомментировал возможное сокращение ассортимента водки в России

Москва, 15 ноября. Глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, чего ждать от нового технического регламента по спиртным напиткам.
Водка с добавлением ванилина и других добавок останется на прилавках магазинов в России, уверен эксперт. Он напомнил, что документ о безопасности алкогольной продукции вступит в силу только в 2021 году.
По мнению Косарева, в нем есть положения, которые необходимо скорректировать.
«Всего в алкогольной отрасли обнаружено порядка 27 несоответствий существующему положению вещей», — сказал эксперт, его слова передает «360».
Глава Союза производителей напомнил, что в регламенте упоминается об ингредиентах спиртных напитков. Они должны быть растительного происхождения. При этом производители нередко используют ванилин и другие добавки.
Он отметил, что сейчас эксперты занимаются доработкой регламента.
Ранее сообщалось, что новый регламент может повлиять на ассортимент водочной продукции. Предлагалось убрать водку с продуктами пчеловодства или ванилином.
Напомним, что Россия попала в десятку самых пьющих стран мира. Она оказалась на седьмом месте, а первое место досталось Литве.