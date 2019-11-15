Комиссия по этике может появиться в каждом вузе РФ после секс-скандала с Вишневским

Москва, 15 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать при вузах специальный орган, который будет заниматься рассмотрением жалоб о сексуальных домогательствах. Об этом он объявил, выступая на круглом столе, который организовало агентство «Невские новости».

Поводом послужил недавний секс-скандал, разразившийся вокруг депутата Законодательного собрания Петербурга и преподавателя РГПУ имени Герцена Бориса Вишневского, которого заподозрили в домогательствах к студенткам.

«Сначала нарушаются нормы морали, потом — уголовное право», — уверен Милонов.

По его словам, необходимо создать специальную комиссию по этике, которая будет работать в каждом вузе или на региональном уровне. Депутат добавил, что собирается обсудить данный вопрос со своими коллегами в Думе.

При этом Милонов считает, что домогательства — это проблема, которая касается не только девушек, но и юношей. Парламентарий считает, что с ней сталкиваются многие молодые актеры в театральных училищах. При этом засудить преподавателя за совращение нельзя, так как студенты — совершеннолетние.

Напомним, что на днях бывшая студентка Вишневского Кристина направила в редакцию портала Nation News письмо, в котором рассказала о домогательствах со стороны преподавателя. При этом Кристина утверждает, что жертвами харассмента стали еще четыре девушки.

По словам автора письма, Вишневский намерено выбирал девушек, которые приехали из провинции, поскольку у них в Петербурге нет ни друзей, ни родственников. Жители Петербурга уже создали петицию с требованием начать проверку в отношении Вишневского.

Практика показывает, что получив подобную власть над вверенными студентами, преподаватель может не остановиться и пойти дальше – как это было с экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Напомним, что он тоже вступил в отношения со студенткой Анастасией Ещенко, а потом зверски убил ее, расчленив тело и попытавшись утопить в Мойке. Коллеги и студенты преподавателя отмечают, что поведение Соколова было нестабильным, его эмоции подавляли разум.