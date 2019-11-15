ЛНА отправила курсантов на учебу в Иорданию

Триполи, 15 ноября. Ливийская национальная армия по поручению командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара и под руководством главы его канцелярии генерал-майора Хайри Тамими направила курсантов на прохождение подготовки в Иордании. Как передают СМИ, студенты из Ливии пройдут офицерские курсы «Кавалерия будущего».

Отдел военной информации сообщил, что курсанты уже прошли подготовительный этап. Ливийцев ознакомили с тем, какие опыт и знания они приобретут в рамках прохождения курсов в Иордании. Как передает AkhbarLibya24, для поездки в Иорданию генерал-майор Тамими отбирал самых подготовленных и дисциплинированных курсантов.

Ранее в институте подготовки полицейских, расположенного в ливийском Бенгази, состоялась церемония по случаю окончания обучения полицейских кадетов МВД Временного правительства Ливии в Тобруке.

ЛНА направила курсантов для прохождения подготовки в Иордании на фоне продолжающейся в стране антитеррористической операции «Аль-Карама». Действия Ливийской национальной армии направлены в том числе на освобождение города Триполи от боевиков. Как сообщают СМИ, также в борьбе с террористами участвует ЧВК «Вагнер», однако эти данные не подтверждены.

Сейчас ливийский Триполи, как и несколько населенных пунктов на западе страны контролирует Правительство национального согласия (ПНС). Неоднократно сообщалось, что эта структура активно сотрудничает с террористическими группировками, в том числе с запрещенными в России организациями «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.