Феминистка Рапопорт считает, что преподаватели не должны спать со студентками



Санкт-Петербург, 15 ноября. Преподаватели и студентки не должны заводить отношения, пока девушки не окончат учебу в вузе, заявила феминистка Белла Рапопорт.

«Какая бы там между ними истая любовь ни была, все равно есть этический аспект, поэтому отношения учитель — ученик лучше отложить до окончания учебного заведения», — подчеркнула блогер на кругом столе «Синдром Бонапарта и другие язвы Петербурга».

По ее мнению, в отношениях взрослых мужчин и молоденьких девушек нужно тщательно разбираться: «Нужно разделять, когда это происходит по взаимной любви и согласию, а когда по принуждению и под давлением».

Тематический круглый стол был организован порталом «Невские Новости» в связи с жутким убийством 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В убийстве девушки признался 63-летний доцент университета Олег Соколов. Известно, что они долгое время были в отношениях, жили вместе. 7 ноября поздно вечером Ещенко и Соколов поссорились. Девушка хотела пойти на день рождения к другу, но это очень не понравилось Соколову. В итоге он застрелил Анастасию, расчленил тело ножовкой, а части тела сбросил в Мойку. 9 ноября в тот момент, когда доцент пытался утопить в реке рюкзак с женскими руками, он упал в воду. Его выловили и доставили в больницу, а полиция, обнаружив в сумке отрубленные конечности, отправилась к нему домой. Там правоохранители нашли обезображенное тело девушки. На допросе Соколов признался в убийстве. Суд арестовал его до 8 января, а СПбГУ выпустил указ об увольнении доцента.

Кроме того, в ноябре несколько студенток РГПУ имени Герцена обвинили в домогательствах депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который преподает в педагогическом университете.