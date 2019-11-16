Сирия новости 16 ноября 07.00: террористы ХТШ спровоцировали топливный кризис в Идлибе, бунт против РПК в Ракке

Сирия, 16 ноября. Топливная компания «Тахрир аш-Шам» взвинтила цены на бензин в Идлибе, курдские боевики разогнали демонстрацию в Ракке, военнослужащий САА застрелен в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турции и союзные силы: нанесли удары по укрытиям боевиков РПК в северном Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелили военнослужащего САА в Хаме, спровоцировали топливный кризис в Идлибе, заявили об отражении атаки САА на юге и востоке Идлиба.

Курдские боевики: подняли протест против проправительственных сил в Дейр-эз-Зоре, разогнали протесты в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики, связанные с проамериканской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) организовали демонстрации протеста в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). В населенном пункте Аль-Гессан несколько десятков человек, скрывающих свои лица, вышли на демонстрации протеста с требованием вывода из Сирии всех иранских сил.

Напомним, SDF продолжают выполнять для США роль оккупационной армии в богатых нефтью регионах Сирии. Курдские боевики из связанных с РПК формирований стремятся с помощью демонстраций и провокаций вытеснить из Заевфратья правительственные силы и иранские силы, чтобы обезопасить захваченные США нефтяные промыслы.

Провинция Идлиб

Действия террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и находящегося под их контролем «правительства национального спасения» привели к полномасштабному топливному кризису в провинции Идлиб. Как сообщает лондонская «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), стоимость литра бензина в Идлибе достигла европейского уровня и выросла с 250 до 500 сирийских фунтов (c 31 до 62 рублей). Источник считает виновником связанную с террористами компанию Watad, которая монополизировала производство и продажу ГСМ в Идлибе.

Между тем связанные с «Тахрир аш-Шам» террористы в Идлибе заявили, что отразили попытку продвижения САА в юго-восточной части Идлиба, в районе населенного пункта Телль-Дама, а также в районе деревни Аль-Вебда в восточной части провинции. Агентство Baladi News приводит заявление террористов, которые утверждают, что нанесли САА урон в живой силе. Официального подтверждения этой информации нет.

Провинция Ракка

Курдские боевики в провинции Ракка разогнали демонстрацию в поддержку Сирийской арабской армии. Как сообщает источник в Twitter (@alkhabour21), демонстрация прошла в городе Мансура и была подавлена силой.

Провинция Хама

Военнослужащий САА был застрелен снайпером террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хама. Как сообщает связанный с террористами в идлибской зоне деэскалации медиаисточник в Twitter (@humamisa), сирийский солдат был убит в районе Аль-Хакура на западе Хамы.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжаются столкновения между протурецкими формированиями и курдскими боевиками из сирийских организаций, связанных с «Рабочей партией Курдистана». Наиболее активные столкновения идут в районе населенного пункта Телль-Тамр, который находится под контролем САА.

Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что курдская община в Хасаке провела похороны гражданина Мьянмы Дзау Сингха, члена гуманитарной организации «Свободные рейнджеры Бирмы» (FBR), который получил ранение и погиб под Телль-Тамром. «Свободные рейнджеры Бирмы» работали на территориях, попавших под контроль курдских боевиков SDF в северной Сирии. Тело погибшего было предано огню.

Ирак

Самолеты ВВС Турции в рамках операции «Коготь» нанесли удары по укрытиям боевиков «Рабочей партии Курдистана» в горных районах северного Ирака. Как сообщает агентство ANF News, очередной этап боевой операции в Кандиле продолжался в течение трех часов.