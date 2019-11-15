Бракованные бронежитлеты убили более 350 украинских военных в Донбассе

Донецк, 15 ноября. Более 350 украинских военнослужащих погибли или получили ранения в ходе боевых действий в Донбассе из-за бракованных бронежилетов. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Из-за бракованных бронежилетов количество раненых и убитых военнослужащих за время конфликта в Донбассе составило более 350 человек», — пояснил он.

Ранее стало известно, что пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии.

По данным Государственного бюро расследований Украины, чиновники закупили 20 тысяч бракованных бронежилетов для ВСУ по завышенным ценам. При этом чиновники Минобороны Украины знали о бракованной партии бронежилетов.

По данным ведомства, фигурантами данного уголовного дела стали пять офицеров украинского оборонного ведомства, в том числе начальник главного управления материального обеспечения Минобороны Украины генерал-майор Дмитрий Марченко, который был заключен под стражу.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.