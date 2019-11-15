Адвокат главы медиагруппы «Патриот» пригрозила Вишневскому уголовным наказанием за ложный донос

Адвокат Татьяна Квасникова прокомментировала подачу депутатом ЗакСа Борисом Вишневским заявления в УМВД Приморского района с просьбой возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука. Правозащитник заявила, что действия парламентария приведут к подаче встречного заявления по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский 14 ноября обратился в УМВД Приморского района с заявлением о клевете. По мнению парламентария, медиагруппа «Патриот» причастна к распространению «ложных» сведений о его домогательствах к студенткам РГПУ имени Герцена, где он является преподавателем политологии.

«Это — месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию, за разоблачения махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы «Яблока» на муниципальных выборах в Центральном районе», - обозначил депутат позицию в своем Telegram-канале «Вишневское время».

Обращение в правоохранительные органы Вишневским с заявлением о клевете осветил ряд российских СМИ. Ознакомившись с публикациями изданий и сутью претензий, ситуацию прокомментировала адвокат Николая Столярчука Татьяна Квасникова.

«Ознакомившись с рядом публикаций в средствах массовой информации о подаче заявления в Управление Министерства внутренних дел по Приморскому району Санкт-Петербурга, сообщаю, что до сего момента никаких запросов от правоохранительных органов в адрес моего клиента не поступало. В случае если информация о направлении вышеуказанного заявления от г-на Вишневского подтвердится, то Николай Николаевич будет вынужден обратиться с заявлением в полицию о привлечении г-на Вишневского к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 306 Уголовного кодекса», — заявила Квасникова.

Напомним, Борис Вишневский стал участником секс-скандала после письменного обращения бывшей студентки РГПУ имени Герцена по имени Кристина в редакцию «Nation News». По словам девушки, депутат ЗакСа домогался до учащихся, а ответственности избегал благодаря своему статусу. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна жертва домогательств Вишневского — Алина. Согласно ее рассказу, парламентарий, приобняв и поглаживая коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.