Пригожин оценил планы Бузовой на участие в Евровидении

Москва, 15 ноября. Певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вполне сможет выступить на Евровидении, поскольку конкурс, как и в целом современная музыкальная индустрия, ориентирован на шоу, а не на качественное исполнение композиций. Такое мнение выразил продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее на концерте в Москве известная телеведущая объявила о своих планах выступить на международном музыкальном конкурсе. Бузова заявила, что «следующую песню на английском споет на Евровидении». Певица при этом не уточнила, в каком именно году она собирается принять участие в конкурсе.

Как отметил Пригожин, оценивая заявление артистки, среди выступавших на Евровидении «и похуже люди бывали».

«Запретить мы ей этого не можем. (…) Хотя вопрос о том, как она все-таки живьем петь будет, остается. (…) У нее не всегда получается попадать в ноты», — цитирует продюсера НСН.

Пригожин подчеркнул, что музыкальная индустрия давно стала фрик-шоу, которое и собирает залы.

«Люди сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который «выстреливает», — объяснил он.

В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. Евровидение в следующем году состоится под слоганом Open Up. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Предполагается, что конкурсантами от России могут стать, помимо Бузовой, Дима Билан, Александр Панайотов, Виктория Черенцова или Михаил Гуцериев. В разговоре с Федеральным агентством новостей член экспертного совета по СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян оценил каждую из кандидатур, которая появляется в информационном пуле по теме Евровидение.

В этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. Первое место занял нидерландский певец Дункан Лоуренс, тем самым Амстердам получил право провести Евровидение в своей стране, пишет «Царьград». Второе место досталось итальянскому исполнителю Алессандро Махмуду, тройку лидеров замкнул россиянин Сергей Лазарев.