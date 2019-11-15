Сирия никогда не получит от США компенсацию за украденную нефть, уверен эксперт

Москва, 15 ноября. Международное давление, скорее всего, заставит США вывести из Сирии свой военный контингент, участвующий в разворовывании местной нефти, однако не заставит американскую сторону компенсировать стране убытки. Такое мнение выразил крымский эксперт Владимир Джаралла.

Он отметил, что ситуация вокруг сирийских месторождений приобрела масштабы международного скандала, в котором не только противники, но и союзники Соединенных Штатов указывают им на аморальную позицию по отношению к Сирии и ее ресурсам. Эксперт уверен, именно этот фактор оказывает на Вашингтон самое неприятное воздействие.

«Скорее всего, именно это и будет единственным фактором постепенного давления, который заставит американцев уйти с этих месторождений», — поделился Джаралла в беседе со «Словом и делом».

При этом он убежден, что жители Сирии никогда не получат вырученные Америкой с продажи сирийской нефти деньги, и никто не сможет потребовать с нее компенсации.

«Понятно, что это тот случай, когда тот, кто украл, ничего компенсировать не будет, просто потому что он уверен в своей безнаказанности, и потому что никто его принудить не может», — резюмировал эксперт.

Напомним, в октябре Минобороны России представило доказательства незаконной добычи и транспортировки сирийской нефти США. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают нелегально выкачивать и увозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

В Минобороны РФ действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей назвали международным государственным бандитизмом. Согласно данным ведомства, ежемесячно со своего нечестного бизнеса американская сторона зарабатывает порядка 30 миллионов долларов.

15 октября стало известно, что американцы совместно с курдскими радикалами похитили почти триллион сирийских фунтов, полученных от незаконного вывоза нефти из месторождений на восточном берегу Евфрата.