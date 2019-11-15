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Сирия никогда не получит от США компенсацию за украденную нефть, уверен эксперт

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Сирия никогда не получит от США компенсацию за украденную нефть, уверен экспертМосква, 15 ноября. Международное давление, скорее всего, заставит США вывести из Сирии свой военный контингент, участвующий в разворовывании местной нефти, однако не заставит американскую сторону компенсировать стране убытки. Такое мнение выразил крымский эксперт Владимир Джаралла.

Он отметил, что ситуация вокруг сирийских месторождений приобрела масштабы международного скандала, в котором не только противники, но и союзники Соединенных Штатов указывают им на аморальную позицию по отношению к Сирии и ее ресурсам. Эксперт уверен, именно этот фактор оказывает на Вашингтон самое неприятное воздействие.

«Скорее всего, именно это и будет единственным фактором постепенного давления, который заставит американцев уйти с этих месторождений», — поделился Джаралла в беседе со «Словом и делом».

При этом он убежден, что жители Сирии никогда не получат вырученные Америкой с продажи сирийской нефти деньги, и никто не сможет потребовать с нее компенсации. 

«Понятно, что это тот случай, когда тот, кто украл, ничего компенсировать не будет, просто потому что он уверен в своей безнаказанности, и потому что никто его принудить не может», — резюмировал эксперт.

Напомним, в октябре Минобороны России представило доказательства незаконной добычи и транспортировки сирийской нефти США. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают нелегально выкачивать и увозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

В Минобороны РФ действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей назвали международным государственным бандитизмом. Согласно данным ведомства, ежемесячно со своего нечестного бизнеса американская сторона зарабатывает порядка 30 миллионов долларов. 

Сирия никогда не получит от США компенсацию за украденную нефть, уверен эксперт15 октября стало известно, что американцы совместно с курдскими радикалами похитили почти триллион сирийских фунтов, полученных от незаконного вывоза нефти из месторождений на восточном берегу Евфрата.

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Источник: «Слово и дело»
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