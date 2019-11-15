Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил в Австрии политического убежища

Москва, 15 ноября. Бывший директор департамента управления имуществом министерства культуры России Борис Мазо попросил в Австрии политического убежища, сообщил его адвокат Владислав Мусияка.

Мазо утверждает, что открытое против него в России уголовное дело политически мотивированно, приводит РИА Новости слова адвоката.

Как пишет пресса со ссылкой на слова самого Мазо, австрийские власти пока не спешат рассматривать поданные им документы на предоставление убежища.

Борис Мазо является фигурантом сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в министерстве культуре, отметил НСН. По первому делу о хищении 100 миллионов рублей он избежал длительного срока и вышел на свободы сразу после оглашения вердикта суда.

Когда чиновник стал фигурантом второго дела — о хищении 450 миллионов рублей — в России его уже не было. Точное местонахождение Мазо установить не удалось, но было известно, что он находится за границей. Суд выдал санкцию на заочный арест бывшего чиновника, сообщила «Газета.ру».

Помимо России, выдачи Мазо добиваются испанские правоохранители. В начале ноября россиянина задержали, однако Вена экстрадировать экс-чиновника в Испанию не стала из-за «недостаточных доказательств» его причастности к преступлениям в королевстве.