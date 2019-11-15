Мать актера Носика с болезнью Альцгеймера пропала в Москве

Москва, 15 ноября. Известная российская актриса Мария Стерникова пропала в Москве, об этом сообщается на форуме поисковой организации «Лиза Алерт».

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Известно, что 75-летняя артистка вышла прогуляться на улицу вместе с сиделкой и собакой.

В какой-то момент сиделка отвлеклась на животное, и 75-летняя Стерникова пропала из виду, пишет Mash. По данным издания, она страдает болезнью Альцгеймера.

Актриса ростом 160 см, телосложения обычного, была одета в шерстяное пальто, серые штаны и черные ботинки, шерстяной платок.

Мария Стерникова — мать актера Александра Носика. Она долгое время работала в Малом театре, снималась в кино. Зрителям полюбилась ее героиня Лена в мелодраме «Нежность» (1966 года).