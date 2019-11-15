Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мать актера Носика с болезнью Альцгеймера пропала в Москве

42
0 Оставить комментарий

Мать актера Носика с болезнью Альцгеймера пропала в Москве

Москва, 15 ноября. Известная российская актриса Мария Стерникова пропала в Москве, об этом сообщается на форуме поисковой организации «Лиза Алерт».

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Известно, что 75-летняя артистка вышла прогуляться на улицу вместе с сиделкой и собакой.

В какой-то момент сиделка отвлеклась на животное, и 75-летняя Стерникова пропала из виду, пишет Mash. По данным издания, она страдает болезнью Альцгеймера.

Актриса ростом 160 см, телосложения обычного, была одета в шерстяное пальто, серые штаны и черные ботинки, шерстяной платок.

Мария Стерникова — мать актера Александра Носика. Она долгое время работала в Малом театре, снималась в кино. Зрителям полюбилась ее героиня Лена в мелодраме «Нежность» (1966 года).

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров