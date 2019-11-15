Сын известного оппозиционера и главреда «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов — младший ведет аморальный и общественно-опасный образ жизни. Он открыто желает смерти «нерусским», называя их животными, а также оскорбляет полицейских в уверенности, что связи отца решат все проблемы.

«Откосил» от армии, прикрываясь зарубежной пропиской

Венедиктов-младший уже прославился своим неуважительным отношением к стране. Алексей в ранние годы решил использовать авторитет отца и его окружения, чтобы «откосить» от армейской службы. Служение в рядах армии — это не только обязанность россиян, но и свидетельство признательности любви к родине и согражданам. Венедиктов-младший пренебрегает этими неписанными канонами России, поэтому использовал лазейку в законодательстве, при которой постоянно проживающий за границей россиянин может не проходить службу. Очевидно, что на зарубежное жилье своими силами Алексей в столь юном возрасте заработать не мог.

При помощи своего отца, имеющего влияние в рядах российской оппозиции, Алексей получил блага жизни, о которых большинство молодых людей могут лишь мечтать. Дорогостоящие автомобили, шикарные квартиры, путешествия и остальные атрибуты красивой жизни имеются у Венедиктова-младшего в достатке. Однако не хватает острых ощущений, которые Алексей предпочитает получать, ведя аморальный образ жизни.

Незаконный бизнес и тяга к аморальному образу жизни

Ранее сообщалось об участии Венедиктова-младшего в незаконном барном бизнесе. Хамоватый бармен, которым и оказался сын главреда «Эха», был запечатлен посетителями бара. Он торговал нелегальной алкогольной продукцией, при этом прекрасно понимая, что «паленый» алкоголь может привести к отравлению и летальному исходу. Однако острые ощущения важнее денег и последствий, о чем чадо главреда «Эхо Москвы» открыто рассказывал в социальных сетях. На личной странице во «ВКонтакте», где Алексей скрывает свою истинную фамилию под псевдонимом Крупский, он выкладывает фотографии своих «ярких событий из жизни». Молодой человек не указывает фамилию Венедиктов оправдано, ведь содержимое страницы бросает тень не только на сына, но и на репутацию отца, которого ценит либерально сообщество.

Обладая мощным и дорогостоящим автомобилем «Мустанг», Венедиктов-младший подвергает людей опасности, позволяя себе финты и выходки на дороге, приводящие к авариям. Одна из таких даже привела к ДТП с участием общественного транспорта. Влияние отца позволяет Венедиктову-младшему раз за разом избегать наказания. Очевидно, что аморальные выходки нерадивого отпрыска известного российского оппозиционера делает из него маргинала. Причем, сынок Венедиктова не только не стесняется своих поступков, но и гордится ими, выставляя на всеобщее обозрение.

Своей вины Алексей не видит и не считает это предосудительным. Как, к примеру, использовать движущийся автобус для поездки на крыше. Такое общественно-опасное поведение остается незамеченным, что еще раз приводит к доводу об использовании связей и авторитета отца для решения проблем.

Не стесняется этот маргинал и открыто оскорблять людей, нарушая при этом статьи уголовного законодательства. Венедиктов-младший использует дворовый лексикон и не гнушается высказываний, которые можно расценить как разжигание межнациональной розни.

Высказывая свою позицию по поводу виновника очередного ДТП с участием своего дорогостоящего «Мустанга», Венедиктов называет «нерусских» животными и желает им смерти. Оскорбления на национальной почве сыплются из уст отпрыска Венедиктова только в результате необходимости ремонтировать пресловутый «Мустанг», купленный на деньги отца-либерала. Такое отношение к гражданам страны, в которой родился и был воспитан нерадивый сынок Венедиктова, лишь дорисовывает его образ маргинала.

Стоит отметить, что оскорбления на национальной почве и желание людям смерти имеют все признаки преступления в рамках ст. 282 УК РФ (Разжигание ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Высказывался Венедиктов-младший и в адрес полицейских, называя их оскорбительно «мусора». За подобное высказывание в российском законодательстве также есть уголовная санкция — оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Стоит отметить, что и по поводу обучения у отпрыска известного оппозиционера РФ есть свои мысли. Отношение к российскому обучению и усилиям преподавателей, которые пытались внедрить в шальную голову Алексея правильные мысли, Венедиктов-младший выразил всего одним снимком. На нем Алексей показывает неуважительный жест в отношении московской школы №661, давшей ему знания — средний палец, направленный на вывеску учебного заведения.

Яблоко от яблони недалеко падает?

Очевидно, что считающий себя интеллигентным человеком Алексей Венедиктов — старший должен обратить внимание на аморальные выходки своего отпрыска. Такое отношение к «нерусским» дискредитирует не только сынка, но и его отца. Девиантный и разгульный образ жизни человека, официально проживающего за рубежом, чтобы «откосить» от армии, но проводящего почти все время в России, порождает негативные последствия для общества. Опасное вождение, многочисленные ДТП, разжигание межнациональной розни путем националистических создает вполне сложившийся образ этой аморальной ячейки общества в лице Венедиктова-младшего.