США могут сократить число своих космонавтов на МКС из-за проблем с кораблями

Вашингтон, 15 ноября. США могут сократить число американских космонавтов на МКС с трех до одного человека. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба NASA со ссылкой на доклад инспектора космического агентства Пола Мартина.

По его словам, причиной возможного сокращения «присутствия» США на Международной космической станции стали проблемы с разработкой американских космических кораблей для доставки экипажа. Мартин утверждает, что компании Boeing и Space X не укладываются в срок. Все это происходит на фоне снижения интенсивности использования российских космических кораблей «Союз», что является осознанным решением США.

«До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года», — говорится в отчете.

Таким образом американские космонавты будут вынуждены приостановить эксперименты и исследования, проводимые на орбитальной станции. Их сил хватит только на поддержание работоспособности МКС.

Напомним, что власти США, недовольные зависимостью от российских «Союзов», взяли курс на разработку собственных космических кораблей. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что американские пассажирские корабли будут запущены еще до весны 2020 года, однако, судя по всему, сроки сдвигаются. В настоящее время NASA рассматривает возможность купить места в «Союзах» и в 2020 году.